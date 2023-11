(AGENPARL) – dom 26 novembre 2023 VIOLENZA DONNE, MIELI (FDI): SCHLEIN E LANDINI CONDANNINO SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE AD HAMAS

“La vergognosa strumentalizzazione della piazza di ieri, da parte dei soliti centri sociali, non deve passare inosservata. Schlein e Landini condannino senza indugi gli striscioni, i cori e le parole di chi ieri ha pensato bene di rovinare una nobile causa associandola al sostegno per i terroristi di Hamas, che il 7 ottobre hanno compiuto omicidi, stupri e rapimenti di donne, giovani ed anziane, con una tale efferatezza che non potremo mai scordare quelle immagini. Mi aspetto una presa di distanza netta”.

Lo scrive in una nota Ester Mieli, senatrice di Fratelli d’Italia.

