(AGENPARL) – dom 26 novembre 2023 FI: DE PALMA, “CONGRESSO PROVINCIALE A POTENZA GRANDE MOMENTO DEMOCRATICO”

“Oggi ho avuto l’onore di presiedere il congresso provinciale di Potenza di Forza Italia e ringrazio il segretario nazionale, l’on Antonio Tajani, ed il responsabile organizzazione, l’on Francesco Battistoni, per avermi chiamato a questa responsabilità. Ho avuto anche il piacere di salutare il Ministro Casellati, coordinatore regionale di Forza Italia Basilicata, e i tanti amici che hanno partecipato a questa grande festa democratica. La nostra missione è chiara: lavorare instancabilmente per promuovere l’eccellenza, l’equità e il progresso. In un mondo in continua evoluzione, dobbiamo abbracciare il cambiamento senza mai dimenticare le nostre radici e i principi fondamentali che ci guidano. Ed è con questo spirito che ci approcciamo ai congressi, che aprono una nuova stagione per il nostro partito: guardiamo al futuro con il coraggio di chi ha un grande passato alle spalle. Auguri al coordinatore eletto, Vincenzo Taddei, che proseguirà con rinnovato entusiasmo e determinazione nel suo ruolo di guida del partito provinciale. E grazie a tutti i militanti che vogliono partecipare attivamente alla vita del partito: sono loro il motore della buona politica”. Così in una nota Vito De Palma, deputato di Forza Italia.

