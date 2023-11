Bonetti su caos governo asili nido

(AGENPARL) – dom 26 novembre 2023 “Oggi molti giornali hanno denunciato il taglio di 100.000 posti nel PNRR

per gli asili nido. Fonti di governo si sono affrettate a rassicurare che

si raggiungerà l’obiettivo previsto di copertura dei posti. Ma quale

obiettivo? Il Governo Draghi aveva finanziato con il PNRR una copertura

nazionale di oltre il 50% dei posti e in ogni regione di almeno il 33%,

anche finanziando in modo strutturale i LEP per la gestione. Facciamo

chiarezza sulla confusione del governo, basta una semplice calcolatrice.

1. Ad oggi (report ISTAT di novembre 2023, il link al testo è nel primo

commento) abbiamo circa 350.000 posti disponibili su scala nazionale. Che

equivalgono ad una copertura del 28% circa della domanda potenziale.

2.Il Governo Draghi aveva fissato nel PNRR l’obiettivo di aumentare di più

di 260.000 i posti disponibili, e sono stati fatti i bandi e assegnate le

risorse.

3. Ipotizzando circa 400.000 nati all’anno, nel 2026 avremo una platea di

PNRR, cioè 610.000 (350.000 + 260.000) avrebbero coperto il 51 % circa

della domanda, portandoci finalmente ad essere al livello dei principali

Paesi europei. Per questo, da Ministra avevo promosso al tavolo europeo la

proposta italiana di alzare l’obiettivo europeo del 33%, che infatti oggi

è al 45%. Dalle agenzie che abbiamo visto pare che all’attuale Governo sia

ahinoi sfuggita questa modifica.

4. Il Governo Meloni ha prima ridotto a 240.000 la previsione dei posti e

adesso la riduce di ulteriori 100.000. Se confermato, si arriverebbe ad una

disponibilità di 490.000 (350.000 + 140.000) posti nel 2026, cioè il 41%

della domanda, ancora al di sotto dell’attuale obiettivo europeo. Ancora

una volta, e tutto per responsabilità dell’attuale governo, l’Italia

fanalino di coda!

5. Dove saranno tagliati quei posti? Se nei comuni del sud sarebbe ancora

più grave. La media della copertura dei posti nel Mezzogiorno è del 16%.

Con il nostro Piano tutte le regioni del sud sarebbero arrivate al 33%.

Era tutto pronto, avevamo iniziato un cammino di crescita per l’educazione,

le famiglie, il lavoro delle donne.

Con questo governo l’Italia non solo si ferma, ma fa un enorme passo

indietro.

Deve essere chiaro che l’investimento in demografia è un obiettivo che non