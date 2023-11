TURISMO: NASTRI (FDI), GRAZIE A GOVERNO 15 MLN PER RIAPERTURA FUNIVIA MOTTARONE 

(AGENPARL) - ROMA, 25 Novembre 2023 - “Il Forum internazionale del Turismo sul Lago Maggiore ci riempie di orgoglio e soddisfazione perché testimonia il grande lavoro fatto da questo straordinario territorio per diventare, sia a livello nazionale che internazionale, un punto di riferimento nelle politiche turistiche e dell’accoglienza. Questo governo ha rimesso al centro delle sue politiche gli interventi a favore del turismo dopo anni di totale disinteresse. Proprio ieri a Baveno, grazie all’ottimo lavoro del Ministro del Turismo Santanchè, è stato firmato l’accordo tra Governo e Regione che prevede lo stanziamento di 15 milioni di euro per far partire dal prossimo anno i lavori di ripristino della Funivia del Mottarone, chiusa dall’ incidente del maggio 2021 costato la vita a 14 persone. Ricordo anche l’altro provvedimento importante del Ministro delle Politiche Agricole e del Made in Italy, Lollobrigida che ha vietato la produzione e la commercializzazione dei cibi sintetici tutelando gli allevatori del Piemonte, patria delle eccellenze zootecniche del nostro Paese e la qualità del cibo sulle tavole degli italiani. Atti concreti che testimoniano la grande attenzione del governo Meloni e di Fratelli d’Italia per questo territorio e che dimostrano ancora una volta di saper mantenere gli impegni presi con gli elettori”. Lo dichiara il senatore novarese di Fratelli d’Italia, Gaetano Nastri.