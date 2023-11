(AGENPARL) – sab 25 novembre 2023 25 novembre: Iezzi (Lega), Repubblica nasconde gli insulti a Israele e lo scandalo dei suoi pensionati

Roma, 25 nov. – “Repubblica non si scandalizza per gli insulti dei palestinesi a Israele e preferisce attaccare Salvini accusandolo di confondere le manifestazioni. Nessun errore: nel giorno in cui ci sono stati cortei in tutta Italia, la piazza pro Palestina ha cavalcato il tema dei diritti delle donne con frasi deliranti. Gedi si occupi dello scandalo dei suoi pensionati d’oro, anziché manganellare gli avversari politici”.

Così il deputato della Lega Igor Iezzi.