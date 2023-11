(AGENPARL) – sab 25 novembre 2023 25 novembre: Bergesio (Lega), da Repubblica menzogne contro Salvini per coprire lo scandalo delle pensioni Gedi

Roma, 25 nov. – “Repubblica inventa l’ennesima polemica contro Salvini per coprire due notizie in un colpo solo: gli insulti della piazza pro Palestina a Israele e lo scandalo dei suoi pensionati d’oro. Le menzogne di repubblica, a differenza dei suoi manager, non vanno mai in pensione”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega.

