(AGENPARL) – ven 24 novembre 2023 Pnrr, Matera (FdI): governo porta a casa risultato storico

“Ottime notizie da Bruxelles. La Commissione Ue ha approvato la revisione del Pnrr, proposto e studiato con serietà e responsabilità dal governo Meloni. Una vera e propria seconda manovra da 21 miliardi destinata ad aziende e famiglie italiane. Si interviene con 12,4 miliardi per le imprese di cui quasi 10 miliardi sui progetti del MIMIT. In questo modo i fondi del Pnrr destinati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy aumentano di oltre il 30 per cento. Quasi dieci miliardi che si aggiungono ai 19 miliardi del Pnrr già assegnati e agli 8 del fondo complementare per un totale di 37 miliardi in dotazione al MIMIT. Soldi per sostenere la competitività del nostro sistema produttivo. Oltre un miliardo sarà destinato ai territori di Toscana, Marche ed Emilia-Romagna, colpiti dall’alluvione. Poi il capitolo lavoro, con un incremento di un miliardo di euro. Mentre alla sanità sono destinati 750 milioni. L’esecutivo a guida Meloni porta a casa un risultato storico che favorirà riforme e crescita economica”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera, capogruppo in commissione Politiche Europee di Palazzo Madama.

