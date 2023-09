NOTA STAMPA – 16^ edizione di “All’Ospedale… di Corsa” Camminata non competitiva in sostegno dei giovani pazienti e delle loro famiglie ricoverati presso l’ospedale dei bambini di Parma.

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 16° camminata non competitiva EDIZIONE 2023

#allospedaledicorsa2023

DOMENICA 1 OTTOBRE 2023 – RITROVO ENTRO LE ORE 8.45

ISCRIVITI e PARTECIPA a Parma con partenza dal

CIRCOLO TOSCANINI di Via Emilia Ovest e arrivo a

all’Ospedale dei Bambini oppure corri dove vuoi tu per 8

km. Condividi sui social con #allospedaledicorsa2023.

ISCRIZIONI ONLINE SULLA PIATTAFORMA

EVENTBRITE E SUL SITO

http://WWW.OSPEDALEDICORSA.IT Partecipazione con

donazione (10,00 €). Under 14 gratuito.

Contribuisci

all’acquisto di

SUPPORTI SANITARI

per il Reparto di

Oncologia Pediatrica

in collaborazione con

si ringrazia per il generoso contributo

Per info:

ISCRIVITI

SUBITO!