(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 *FI: Mazzetti, trasformare in concretezza volontà degli italiani, a

distanza di un anno siamo sulla buona strada*

Roma, 25 set. – “Ricordo, qualche giorno dopo la vittoria, quella

telefonata del nostro unico Presidente Silvio Berlusconi: “Brava, – mi

disse – hai vinto dove non ci era mai riuscito nessuno!”. Ero esausta per

la campagna elettorale, ma Berlusconi, come sapeva fare, mi dette nuova

energia per rimettermi subito al lavoro per il bene delle persone”. Lo

racconta Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile

nazionale dipartimento lavori pubblici, nel suo report “In concreto: un

anno in Parlamento”, che raccoglie “le attività, gli interventi, le

proposte, le mie azioni per il collegio e non solo, in Parlamento e, come

amo sempre fare, sul territorio, fra la gente”. “Dobbiamo proseguire così –

aggiunge Mazzetti – dando voce al Paese reale, ai corpi produttivi, alle

professioni, con l’obiettivo di lavorare per il bene comune. Questi devono

essere anni di cambiamento e di riforme, con al centro la persona e i

principi della libertà, del garantismo, dello Stato minimo, con

privatizzazioni e diminuzione di tasse e burocrazia: così trasformeremo in

concretezza l’ampio consenso datoci dagli italiani”. “Questo – ricorda – è

stato anche un anno di grande cambiamento per la nostra Forza Italia:

abbiamo affrontato insieme il momento più difficile degli ultimi