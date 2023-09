CS.Dal 26 al 28 settembre 2023 il meglio del Made in Italy alla rassegna in Kazakistan LA MODA ITALIANA PROTAGONISTA AD ALMATY

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 Dal 26 al 28 settembre 2023 il meglio del Made in Italy alla rassegna in Kazakistan

LA MODA ITALIANA PROTAGONISTA AD ALMATY

In fiera 64 espositori con 85 brand

Milano, 25 settembre 2023

La filiera della moda italiana con il meglio delle sue produzioni in vetrina ad Almaty. Dal 26 al 28 settembre 2023 va in scena il consueto appuntamento con La Moda Italiana@Almaty in Kazakistan. Un evento organizzato da Assocalzaturifici, in collaborazione con EMI, Ente Moda Italia, promosso da AIP, Associazione Italiana Pellicceria, Assopellettieri, SMI Sistema Moda Italia, tutte appartenenti alla galassia di Confindustria Moda, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Kazakistan e il fondamentale supporto operativo di ICE Agenzia.

Per i buyer provenienti dall’area asiatica centrale (Uzbekistan, Kirghizistan, Tajikistan. Kazakistan), una occasione imperdibile di vedere presso il centro fieristico Dom Priemov, le collezioni di 64 espositori con oltre 85 brand.

“Il Kazakistan è importante per le nostre aziende – spiega il Presidente di Confindustria Moda, Ercole Botto Poala – in quest’area il TMA ha esportato a valore per 160 milioni di euro, con un incremento dell’87,1% sul ’21. Risultato ancora più significativo se rapportato al periodo precovid. Infatti se confrontato con il 2019 emerge un balzo incredibile dell’export, pari al 71,6% sul ‘19. Non è l’unico mercato vivace in quell’area, anche l’Uzbekistan sta performando bene.

Questa manifestazione – realizzata con la partecipazione delle aziende associate ad Assocalzaturifici, SMI Sistema Moda Italia, Assopellettieri e AIP, Associazione Italiana Pellicceria – negli ultimi due anni ha visto duplicarsi gli espositori, sintomo che tali paesi rappresentano opportunità sempre più rilevanti per i nostri interscambi. Siamo pertanto soddisfatti che la rassegna rappresenti una via privilegiata per penetrare questi mercati e una piattaforma decisiva per poter avvicinare Paesi su cui si aggira lo spettro della debolezza della valuta locale in scia a quella del rublo russo”.