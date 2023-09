(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

25/9/2023

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE ALLE ORE 10.30, PRESSO LA SALA

GIUNTA, CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA VIII

EDIZIONE DI “AUTUNNO A OPICINA – FOGLIE ROSSE SUL CARSO,

VELE BIANCHE SUL MARE”

Mercoledì 27 settembre, alle ore 10.30, nella Sala Giunta del Comune di Trieste,

si terrà la conferenza stampa di presentazione della VIII edizione della

manifestazione “Autunno a Opicina – Foglie Rosse sul Carso, Vele Bianche sul

Mare”, promossa dal Consorzio Centro in Via “Insieme a Opicina – Skupaj na

Opcinah” in coorganizzazione con il Comune di Trieste.

La conferenza stampa sarà introdotta dal vicesindaco, Serena Tonel alla presenza

della Presidente del Consorzio Centro in Via “Insieme a Opicina – Skupaj na

Opcinah”, Nadia Bellina.

