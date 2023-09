(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 Lavoro, Lega Basilicata: “Si porti a termine la stagione dei concorsi in

Regione”

“Finalmente, dopo anni, la Regione Basilicata ha avviato la stagione dei

concorsi; adesso, però, non si perda sul più bello, la porti a termine.

L’Arlab, l’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento, a distanza di

oltre otto mesi dalla pubblicazione delle graduatorie non ha ancora

completato le assunzioni previste, con il risultato che i centri per

l’impiego sono in affanno. La Regione finalizzi questa opportunità nel più

breve tempo possibile”.

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, il

capogruppo in Regione, Rocco Fuina, ed il Presidente della I Commissione,

Nario Aliandro.

“Le politiche attive del lavoro sono fondamentali per la crescita economica

e sociale del nostro territorio. Centinaia di idonei sono pronti a prendere

parte a questa grande sfida, che può dare impulso all’occupazione e

proporre alternative all’emigrazione giovanile. Le sfide che ci attendono

in futuro – spiegano – sono enormi, come enormi sono le opportunità

derivanti dall’istituzione della Zes unica con il Decreto Sud, appena

varato dal Governo centrale, che richiederà in tutte le regioni meridionali

ben oltre duemila funzionari. Per non parlare dei vantaggi legati al PNRR,

piano dalla portata storica che rappresenta un’occasione, probabilmente

irripetibile, da non sprecare. Pertanto, si chiudano celermente le

procedure per le assunzioni, dopodiché le graduatorie – concludono – siano

utilizzate o, sul modello del Veneto, siano cedute ad altri enti. Ci sono

pubbliche amministrazioni in affanno che chiedono con urgenza di competenze

ed energie nuove”.