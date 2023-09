Festival del Pensare Contemporaneo, gli incontri odierni in diretta streaming

(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 Gentili Colleghi,

oggi saranno trasmessi in streaming – sui canali Facebook (

https://www.facebook.com/festivalpensarecontemporaneo), Instagram (

https://www.instagram.com/festivalpensarecontemporaneo/?hl=it) e YouTube (

https://youtube.com/@FestivaldelPensareContemporane?feature=shared

) del

Festival del Pensare Contemporaneo – i seguenti incontri:

-* dalle 15.30 alle 17**, diretta da piazza Cavalli per la performance

musicale di Erica Mou cui seguirà (con inizio alle 16), l’incontro

“Indagine su indagini” con Stefano Nazzi;*

*- dalle 19 alle 20, sempre da piazza Cavalli, il concerto filosofico

“Andare oltre” con Niccolò Fabi e Andrea Colamedici.*

Gli stessi eventi verranno trasmessi in diretta streaming sui canali

Facebook (https://www.facebook.com/associazionetlon) e Instagram (

https://www.instagram.com/tlon.it/) di *Tlon.*

Ricordiamo inoltre che l’incontro al Teatro Municipale (ingresso su

prenotazione, posti esauriti) con Roberto Saviano, sarà trasmesso in

contemporanea sul maxi schermo allestito in piazza Sant’Antonino.