(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 Extraprofitti. Bonelli (AVS): Governo Wanna Marchi, vende promesse che non

mantiene

“Questo è un governo che risponde alle grandi rendite finanziarie e a chi

ha accumulato grandi ricchezze. Ricchezze che sono state sono state

realizzate attraverso extraprofitti energetici delle banche, delle case

farmaceutiche, sulle quali il governo non intende assolutamente

intervenire. È un governo Wanna Marchi che continua a vendere promesse che

poi non mantiene”.

Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo

Bonelli, che prosegue:

“Questo è il governo dei 14 condoni a cui si aggiunge adesso la proposta di

Salvini del condono edilizio. Dovrebbero spiegare agli italiani perché

hanno rinunciato a incassare 8,3 miliardi di euro della tassa sugli

extraprofitti energetici del governo Draghi, sanando di fatto una somma

mostruosa alle grandi lobby energetiche, a partire da Eni.

Oggi fanno la stessa cosa con gli extraprofitti delle banche, nonostante

stiano lavorando a una finanziaria che taglierà sanità, trasporti pubblici,

istruzione, scuola”.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE