(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 Edilizia, Nappi (Lega): da vicepremier Salvini proposta di buonsenso,

ideale soprattutto in Campania

“La proposta del vicepremier Matteo Salvini di sanare gli abusi edilizi

che non mettono a repentaglio la tenuta strutturale delle abitazioni e la

sicurezza di chi ci vive, né impattano in alcun modo sull’ambiente, è una

scelta di buonsenso e va incontro a centinaia di migliaia di cittadini che

rischiano di vedersi abbattuta la casa e di finire per strada dopo anni di

sacrifici, magari per pochi centimetri di cubatura in più. Chi dice il

contrario lo fa soltanto per mera speculazione politica. Al riguardo, ci

chiediamo se anche il presidente De Luca, per la Campania, che su questo

fronte vive una situazione drammatica, si comporterà come i suoi colleghi

del Pd che in Regione Lombardia, in perfetto stile sinistra, prima avevano

votato a favore di una analoga soluzione, e adesso si dichiarano contrari

alla proposta di Salvini. Sicuramente già nell’estate del 2022 De Luca e i

suoi si sono rifiutati di aprire la discussione su questo tema che tocca la

carne viva di tanti campani”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della

Lega nel Consiglio regionale della Campania.

