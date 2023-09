(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 SANITÀ, NURSING UP DE PALMA: «MANOVRA SANITÀ: L’IPOTESI DELLA SOLA

DETASSAZIONE DELLO STRAORDINARIO DEI PROFESSIONISTI SANITARI RISCHIA DI

ESSERE L’ENNESIMA TOPPA, CHE AVRÀ COME EFFETTO UN ACUIRSI DELLA VORAGINE

ESISTENTE. COSÌ LA FUGA DI INFERMIERI DAL NOSTRO PAESE È DESTINATA

DRAMMATICAMENTE AD AUMENTARE.

_DA PARTE DEL GOVERNO, A NOSTRO AVVISO, UNA SOLUZIONE FIN TROPPO COMODA

E CONVENIENTE. SERVE, PRIMA DI TUTTO, UN REALE AUMENTO DEGLI STIPENDI

ORDINARI DEGLI INFERMIERI E LA LORO DETASSAZIONE. IL PROVVEDIMENTO IN

CORSO NON RICONOSCE IL VALORE DELLA NOSTRA PROFESSIONE, PERCHÉ SI LIMITA

A PREVEDERE UN CONTENTINO CON LE AZIENDE CI SPREMONO COME LIMONI, QUANDO

CIOÈ CI OBBLIGANO A METTERE DA PARTE FAMIGLIE E FIGLI, PER COPRIRE TURNI

DI LAVORO STRAORDINARIO»._

ROMA 23 SET 2023 – «La proposta avanzata dal Governo, nelle ultime ore,

nell’ambito della delicata Manovra Sanità, che ipotizza l’aumento della

detassazione del solo lavoro straordinario, con un passaggio al 15%, e

che di fatto nulla dice sulla detassazione gli stipendi ordinari, non

solo non ci piace affatto, ma rappresenta una pericolosa e misera toppa

che servirà solo a coprire in modo superficiale la grave voragine

esistente.

Si corre il rischio di continuare a navigare alla deriva, in acque che

sono già da tempo agitatissime».

Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

«Siamo di fronte ad una proposta che non condurrà, sia chiaro, ad alcun

risultato concreto: la valorizzazione degli infermieri, delle ostetriche

e di tutti gli altri professionisti del comparto non medico è un

capitolo troppo importante, da rileggere e riscrivere fino in fondo, nel

vasto volume della sanità italiana attuale, partendo innanzitutto dalle

risorse necessarie.

Non possiamo permetterci di voltare pagina e lasciare che tutto resti

sospeso, e soprattutto che gli infermieri continuino a subire i disagi

di una politica paradossale che ci relega agli ultimi posti, ignorando,

di fatto, che le nostre competenze rappresentano la chiave di volta per

vincere le sfide del presente e del futuro, al servizio della tutela

della salute della collettività.

In un nostro recente comunicato, in relazione ai tanto attesi 4 miliardi

di euro che il Ministro della Salute Schillaci ha chiesto al Governo,

per risanare e ridare attrattività alla sanità italiana, ci siamo

espressi senza mezzi termini: la strada delle risorse economiche non può

percorrere percorsi già tristemente battuti e ignorare di fatto i

professionisti del comparto non medico.

Inoltre abbiamo avanzato cinque proposte, tra cui una fondamentale: la

detassazione degli stipendi ordinari, continua De Palma.

Non vorremmo trovarci a constatare l’amara evidenza che, al di la dei

tanti proclami, per questa politica, la professione infermieristica non

merita di essere affatto valorizzata.

Approvare solo l’aumento della detassazione dello straordinario sarà a

nostro avviso un buco nell’acqua e dimostrerà che questo Governo non ha

nessuna intenzione di avviare la tanto auspicata riforma strutturale del

trattamento economico degli infermieri, ostetriche e professioni

sanitarie ex legge 43/2006.

Tutto questo ci preoccupa non poco ed acuirà, di fatto, quella grave

emergenza con la quale siamo costretti nostro malgrado a convivere

quotidianamente», conclude De Palma.