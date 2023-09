(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 Pisa, 23 settembre 2023

I pianeti e le Mura

Passeggiata astronomica in quota sopra piazza dei Miracoli, con i

telescopi puntati su Giove e Saturno

La magia di Saturno con i suoi anelli, la maestosità di Giove, il fascino ed i misteri della luna

piena: venerdì 29 settembre in concomitanza con la notte dei ricercatori Bright Night, le Mura

propongono una serata di osservazione in quota insieme agli astrofili dell’Università di Pisa e i loro

strumenti installati sull’antica cinta muraria della città, con la suggestiva cornice dei monumenti

di piazza dei Miracoli visti dall’alto. Per l’occasione sarà aperta eccezionalmente anche la parte alta

di Torre Santa Maria, dove si troverà uno dei telescopi. «Durante la serata sorgerà Giove

accompagnato dalla sua corte di satelliti – spiega Sergio Giudici docente di Fisica sperimentale e

direttore del Museo degli Strumenti di Fisica – gli stessi che Galileo vide con il primo cannocchiale

e che hanno inaugurato la modernità». «In occasione della notte dei ricercatori, diventata

un’importante occasione per il trasferimento della conoscenza nel nostro tessuto sociale, sarà

possibile ammirare il cielo di Pisa da una prospettiva unica che ci permetterà di immergerci anche

nel vivo della nostra storia e delle nostre bellezze cittadine» commenta l’assessore al turismo del

Comune di Pisa Paolo Pesciatini

Tre turni con partenze alle 21, 22 e 23, salita e discesa dall’accesso alle Mura di piazza dei

Miracoli, i partecipanti saranno guidati in un percorso a tappe camminando in quota nel tratto tra la

Porta Nuova e la Torre Santa Maria.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione delle Mura di Pisa con il Museo degli Strumenti di Fisica,

la Ludoteca Scientifica (Sistema Museale d’ateneo dell’Università di Pisa), e il Dipartimento di

Fisica dell’Università di Pisa. L’evento sarà annullato in caso di condizioni meteo e di visibilità

che non permettono la visione degli astri.

Biglietti a 8 euro (più 1,50 euro di prevendita), 3 euro per i bambini al di sotto degli 8 anni, gratuito

per accompagnatori di disabili. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili

lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, al link (da aggiungere), oppure presso la biglietteria di Torre Santa

Maria negli orari di apertura. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno essere fatte

salire e scendere all’ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente ascensore presso la Torre

Santa Maria.

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l’associazione di imprese che

gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo,

le Mura di Pisa sono un esempio dell’architettura militare dell’epoca, un segno della grandezza della

Repubblica Pisana e oggi un punto di vista privilegiato da cui ammirare la città.

Raffaele Zortea