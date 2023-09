(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 Piacenza, 23 settembre 2023

*Oggetto:* *Festival del Pensare Contemporaneo, Cecilia Strada non sarà a

Piacenza ma in diretta Instagram. In piazza Cavalli Erica Mou e l’incontro

con Stefano Nazzi*

L’attualità irrompe al Festival del Pensare Contemporaneo: Cecilia Strada,

impegnata da giorni nei soccorsi in mare con la Ong ResQ – People saving

People, non potrà raggiungere Piacenza, dove era attesa domenica 24

settembre alle 15 per l’incontro “Di mare in peggio”, nella cornice di

Palazzo Gotico. Si potrà però ascoltare il suo racconto in una diretta

Instragram sui profili di @tlon, del @festivalpensarecontemporaneo e di

@resqpeople, domenica 24 alle 13.30.

Come cambia il programma del Festival? Alle 15.30, sul palco di piazza

Cavalli salirà la cantautrice Erica Mou. A seguire, dalle 16, l’atteso

appuntamento con Stefano Nazzi in dialogo con Maura Gancitano, dal titolo

“Indagine su Indagini”: non più a Palazzo XNL, come inizialmente previsto,

ma sempre in piazza Cavalli, che in chiusura del festival alle 19 vedrà

protagonista Niccolò Fabi accanto ad Andrea Colamedici, per il concerto

filosofico “Andare oltre”.