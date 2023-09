DESIRÒ (LIB-POP): FIDEJUSSIONE PER GLI IMMIGRATI, ENNESIMA MISURA POPULISTA PRIVA DI RAZIONALITÀ ED EFFICACIA POTENZIALE

(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 “La richiesta di *5 mila Euro di fidejussione bancaria agli immigrati*

sbarcati sulle nostre coste non può che configurarsi come l’ennesima misura

*slogan*, emanata unicamente per solleticare la pancia dell’elettorato e

totalmente *priva* *di senso*, sia dal punto di vista umanitario che di una

razionale *efficacia*”, *Claudio Desirò*, *Segretario di Italia Liberale e

Popolare*, commenta così la nuova norma emanata ieri, come misura di

contrasto all’immigrazione clandestina nel nostro Paese.

“Una misura priva di senso che, a pensare male, porta a scorgere una sorta

di ‘*pizzo di Stato*’, richiesto a disperati per non essere rinchiusi in un

centro di identificazione, ben consapevoli che non avrà alcun effetto, in

quanto nessun *Istituto di Credito o Assicurativo* potrà garantire una

fidejussione a disperati, nullatenenti, privi di garanzie che arrivano

sulle nostre coste”, aggiunge *Desirò*.

“Una misura che lascia attoniti e che prosegue sul percorso di una classe

politica impegnata più in una costante campagna elettorale senza fine,

piuttosto che a costruire ed assicurare un futuro degno a questo *Paese*”,

continua *Desirò*.

“Davanti a decisioni come queste, i pochi che ancora credono che la

politica dovrebbe essere alta ed altra, si chiedono se davvero questo è il

livello massimo di politica che questo Paese riesce ad esprimere”, conclude

*Desirò*.