CS_TRIBUNALE BASSANO, CAPO GABINETTO GIUSTIZIA: RIAPERTURA SCELTA SOLO POLITICA

TRIBUNALE BASSANO, CAPO GABINETTO GIUSTIZIA: RIAPERTURA SCELTA SOLO POLITICA

Roma, 22 settembre 2023 – Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dal Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, Alberto Rizzo, in merito al tema della riapertura dei Tribunali, come quello di Bassano. Al contrario di quanto riportato da alcuni organi di stampa, il Capo di Gabinetto – a margine di un convegno a Vicenza, ha chiarito che si tratta di “una scelta esclusivamente politica”.