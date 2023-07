Fwd: COMUNICATO STAMPA condimeteo avverse del 22.07.2023

(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI CONDIMETEO AVVERSE PER ALTE TEMPERATURE

Ai sensi del Piano di Protezione Civile Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 08.01.2019

Con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il Centro Funzionale

Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo, in data odierna, con AVVISO di CONDIZIONI METEO

AVVERSE (Prot. n. 27161 del 22.07.2023) comunica che a partire dalle ore 20:00 del 22.07.2023 e

sino alle 23:59 del 24.07.2023

DALLA SERATA ODIERNA (SABATO 22 LUGLIO 2023) E ALMENO FINO A LUNEDÌ (24 LUGLIO

2023)

SULLA

SARDEGNA

SI

PREVEDONO

TEMPERATURE

MASSIME

MOLTO

ELEVATE,

LOCALMENTE SUPERIORI A 44°C; ALTRESÌ LE TEMPERATURE MINIME RISULTERANNO

LOCALMENTE SUPERIORI AI 30°C. LA SITUAZIONE

SARÀ RIVALUTATA A CHIUSURA

DELL’AVVISO PER EVENTUALI ULTERIORI ESTENSIONI.

L’avviso di condimeteo avverse e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la popolazione:

non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o

persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e

caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare

attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le

persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria

aperta

Le norme di comportamento da adottare prima, durante le ondate di calore sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151550.pdf

D’ordine del Direttore Generale

Federico Ferrarese Ceruti

Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna: via Vittorio Veneto 28, 09123 Cagliari