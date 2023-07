FABIO BERGAMINI (LEGA): «FERRARA BERSAGLIATA DAL MALTEMPO, RIPRENDERE INTERLOCUZIONE CON LA REGIONE PER RISTORI RAGIONEVOLI»R, MA NON CI VIENE DETTO CON QUALI TEMPISTICHE»

(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 Ferrara bersagliata dal maltempo, riprendere interlocuzione con la regione per ristori ragionevoli

Ferrara, 22 lug. ’23.

Riprendere il metodo inaugurato un anno fa, quando il maltempo si accanì su Ferrara e l’Alto Ferrarese. Il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, chiede che si faccia presto, per assicurare in tempi brevi i ristori necessari ai cittadini e alle imprese che sono stati vittima del fortunale di sabato pomeriggio, che ha devastato Ferrara e le sue frazioni (Marrara, San Bartolomeo, Sant’Egidio, Monestirolo, San Martino e tutta la zona a sud della città). “Sono in contatto con l’amministrazione di Ferrara e con i cittadini degli altri paesi della provincia colpiti dalla grandine e dal maltempo”, avverte Fabio Bergamini. “Sarà opportuno iniziare subito una quantificazione dei danni, sia al patrimonio pubblico che privato, oltreché alle imprese e all’agricoltura. Ci troviamo di fronte a fenomeni gravi che, ciclicamente, si abbattono sul territorio. Occorre tornare al metodo che, nell’agosto di un anno fa, ha permesso di coinvolgere subito la Regione e lo stato centrale, per attivare in tempi ragionevoli le pratiche risarcitorie per cittadini e imprese”, conclude il consigliere regionale leghista Fabio Bergamini.