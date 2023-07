Comunicato Stampa del 21 luglio 2023

(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 21 luglio 2023

COMUNICATO STAMPA

Deve espiare la pena di 4 mesi: arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di giovedì 20 luglio 2023, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo di nazionalità rumena poiché destinatario di un ordine di carcerazione. Durante il normale controllo del territorio una volante della Polizia di Stato procedeva al controllo di un soggetto nei pressi di una struttura ricettiva sita in zona Rivazzurra, fatti i dovuti controlli a carico dello stesso emergeva la revoca del Decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo emesso dal Tribunale di Arezzo, dovendo espiare la pena di 4 mesi per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

L’uomo tratto in arresto, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.