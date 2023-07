(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

da lunedì 24 a domenica 30 luglio 2023

Lunedì 24 luglio

Ore 12.30, Torino, Grattacielo Piemonte, via Nizza 330, Sala Trasparenza, il vicepresidente Carosso e l’assessore Chiorino partecipano alla conferenza stampa di presentazione della 7a edizione di “Bolle di malto”, rassegna dei birrifici artigianali in programma a Biella dal 28 agosto al 4 settembre

Ore 17.30, Fabbrica Curone (AL), Municipio, l’assessore Poggio partecipa alla firma del protocollo tra Regione Piemonte e il Comune di Fabbrica Curone per la nuova destinazione d’uso dello stabile in località Loghizzolo

Ore 19.30, Ricaldone (AL), gli assessori Protopapa e Poggio presenziano a “L’Isola in Colina”

Martedì 25 luglio

Ore 10, Mondovì (CN), Sala Congressi CFP, via Sambuy 20, l’assessore Chiorino partecipa alla presentazione delle Academy di filiera

Ore 21, Bergamasco (AL), gli assessori Protopapa e Poggio intervengono a “Tra Musica e Territorio”

Mercoledì 26 luglio

Ore 10, Roma, Salone degli Arazzi, via Vittorio Veneto 33, il presidente Cirio e l’assessore Tronzano partecipano all’incontro con il ministro Urso su Stellantis

[] Ore 21, Orsara Bormida (AL), Teatro Popolare, via Repubblica Argentina 3, l’assessore Protopapa partecipa alla presentazione dello Sviluppo Rurale del Piemonte 2023-2027

Giovedì 27 luglio

Ore 11, Torino, Sezione regionale della Corte dei Conti, via Bertola 28, il presidente Cirio partecipa all’udienza pubblica del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio finanziario 2022

Ore 11, Torino, Grattacielo Piemonte, via Nizza 330, Sala Trasparenza, l’assessore Poggio partecipa alla conferenza stampa sulla Mostra della Ceramica di Castellamonte

Ore 15, Torino, Grattacielo Piemonte, via Nizza 330, Sala Trasparenza, gli assessori Poggio e Tronzano partecipano alla presentazione agli esercenti del bando sugli aiuti alle sale cinematografiche

Venerdì 28 luglio

Il presidente Cirio presenta la Strategia urbana d’area:

– alle ore 9.30 a Pinerolo (TO), Municipio, piazza Vittorio Veneto 1

– alle ore 11.30 a Susa (TO), via Palazzo di Città 39

– alle ore 16 a Carmagnola (TO), Biblioteca Civica, via Valobra 102 (qui con l’assessore Tronzano)

Ore 12, Valenza Po (AL), Municipio, l’assessore Poggio partecipa alla consegna dei diplomi agli esercenti finanziati con il Distretto urbano del Commercio

Ore 17.30, Momperone (AL), Agriturismo Ca’ dell’Aglio, l’assessore Protopapa presenzia all’evento “Rurale ma non marginale”

Domenica 30 luglio

Ore 11.30, Pragelato (TO), via Trieste/piazza del Mercato, il presidente Cirio partecipa alla cerimonia di intitolazione di piazza Piersanti Mattarella

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e Sport