0722 Blue Festival

98° Palio del Golfo

Blue Festival

il Villaggio del Palio sarà il palcoscenico di BLUE FESTIVAL: un ricco calendario di spettacoli e talk per conoscere, condividere, scoprire e proteggere l’ambiente marino, il suo prezioso habitat e condividere la cultura della blue economy.

La Spezia, 22 luglio 2023 – Cultura, arte, scienza e divulgazione. Nell'ambito del 98° Palio del Golfo, dal 27 luglio, il Villaggio del Palio sarà il palcoscenico di BLUE FESTIVAL: un ricco calendario di spettacoli e talk per conoscere, condividere, scoprire e proteggere l'ambiente marino, il suo prezioso habitat e condividere la cultura della blue economy.

Il Palio del Golfo è l’evento più atteso della nostra città, una competizione che coinvolge profondamente le borgate e chi le abita, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Ministero del Mare. Per celebrare ulteriormente questo momento è stato creato il Blue Festival, che sarà interamente ospitato alla Spezia e offrirà ai cittadini molte occasioni per riflettere sulla cultura del mare e sulla tutela di questo ambiente.

Il Protocollo d’Intesa volto alla valorizzazione del Palio del Golfo è stato sottoscritto dal Comune della Spezia, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, dalla Fondazione Carispezia e dal Comitato delle Borgate. Questo accordo dimostra il grande valore che il Blue Festival rappresenta per il territorio spezzino e le sue opportunità di crescita. Intorno a questa manifestazione, infatti, si è creata una rete di collaborazioni tra professionisti, esperti e associazioni che hanno riconosciuto nella Spezia un luogo di partenza per ricerca, sviluppo e inclusione sociale.

In questi giorni di eventi sono previsti laboratori esperienziali, escursioni, rappresentazioni musicali e appuntamenti per affascinare e dare l’opportunità di approfondire le tematiche della Blue Economy, sensibilizzando il pubblico sulla sostenibilità e sulla tutela.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il Blue Festival costituisce un’occasione unica per la conoscenza, la scoperta e la tutela del nostro ambiente marino, rivelandosi altresì un’opportunità fondamentale per sensibilizzare ciascuno di noi riguardo all’importanza cruciale della salvaguardia dei nostri mari e della promozione di uno sviluppo sostenibile. Il ricco programma di laboratori, conferenze e appuntamenti dedicati alla Blue Economy ci consente di approfondire tematiche di estremo interesse per il futuro della nostra comunità. È importante evidenziare che la nostra provincia rappresenta il principale polo italiano nell’economia del mare, in rapporto all’economia totale, un aspetto di cui andiamo giustamente orgogliosi. Pertanto, risulta essenziale promuovere la discussione su questi argomenti e informare la cittadinanza affinché si comprenda l’importanza del rispetto per l’ambiente marino e l’opportunità di sfruttare le risorse che esso ci offre in maniera responsabile”.

Linda Messini, Vice Presidente Fondazione Carispezia: “Siamo molto lieti di aver partecipato quali enti promotori alla sottoscrizione del protocollo d’intesa per l’organizzazione della seconda edizione del “Blue Festival”, una manifestazione che si inserisce nell’ambito delle attività del Palio del Golfo della Spezia e vuole investire sulla valorizzazione e sulle potenzialità del nostro territorio. Con questa nuova e ampliata edizione e, grazie alla collaborazione della vasta rete di attori coinvolti, intendiamo promuovere e valorizzare sempre di più le peculiarità e le ricchezze ambientali legate alla cultura del mare”.

Blue Festival si articola su grandi aree:

Il BLUE FESTIVAL KIDS con laboratori pensati appositamente per i più piccoli e organizzati dalla cooperativa Zoe Gestione servizi culturali presso la Fondazione Carispezia.

I BLUE TALK saranno occasioni di dialogo sulla scienza, sulla Blue Economy e sul tema dell’acqua, uno sguardo al futuro che deve partire da solide conoscenze nel presente.

Per cogliere l’atmosfera del Festival sono state pensate le EXPERIENCE: esperienze e storytelling per immergersi nel blu, dal cielo al mare.

Il divertimento non sarà secondario, negli SPETTACOLI l’arte racconta le sfide ambientali e la creatività diventa protagonista del Blue Festival, il pubblico potrà apprezzare la fotografia, la letteratura, la musica e i docu-film.

Ci sarà spazio anche per il gusto, il FOOD BLUE si pone un obiettivo: portare sostenibilità, qualità ed eccellenze nel piatto e nel bicchiere.

Il 2 agosto 2023, il Blue Festival si arricchirà di uno stand della Marina Militare declinato alla categoria Palombari che quest’anno festeggia il 90° anniversario dalla sua istituzione.

Sarà un’occasione per conoscere i Palombari di COMSUBIN, osservare le loro apparecchiature subacquee. Nell’ambito della rassegna di docu-film “Una balena nella conchiglia e altre storie” si può assistere alla presentazione di un breve video inerente un intervento archeologico subacqueo effettuato in favore della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria ”.

BLUE FESTIVAL è una manifestazione all’insegna della massima inclusione possibile, organizzata dal Comitato della Borgate del Palio del Golfo e dal Comune della Spezia, con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e della Fondazione Carispezia. Il Coordinamento è affidato a BASI Comunicanti in collaborazione con “Il Pianeta Azzurro” e Istituto per l’Ambiente l’Educazione Scholé Futuro – WEEC Network. Blue Festival ha avuto origine da un’idea di Roberto Besana.

Gli eventi si svolgeranno dal 27 luglio dalle 17.30 in poi. Per ogni evento saranno comunicate le modalità di partecipazione e saranno illustrati i dettagli. Il programma completo di Blue Festival è consultabile sul sito www.paliodelgolfo.itIl Blue Festival si apre a tutte le età, per rimanere aggiornati vi invitiamo a seguire i canali social dedicati.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 27 LUGLIO

BLUE FESTIVAL KIDS

LABORATORI CREATIVI ARTù – a cura di ZOE Gestione Servizi Culturali presso Fondazione Carispezia

18.30 – 19.00

Palco Molo Italia

EVENTO APERTURA

Inaugurazione del Villaggio del Palio

Pierluigi Peracchini Sindaco della Spezia

Vice Sindaco, Assessore On. Maria Grazia Frijia

Massimo Gianello, Presidente Comitato delle Borgate

Mario Sommariva, Presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale

Andrea Corradino, Presidente Fondazione Carispezia

Saranno presenti le Autorità cittadine e i rappresentanti delle Borgate

19.00-20.00

BLUE TALK

“Sempre più Blu”

Intervengono:

Pierluigi Peracchini Sindaco della Spezia

Il Cielo è sempre più blu

L’Acqua è sempre più blu

L’Aria è sempre più blu

Mario Sommariva Presidente ADSP Mar Ligure Orientale

Il Porto è sempre più blu

Stefano Tambornini – Faros Accelerator / WylabL’Economia è sempre più blu

Marco Casarino Segretario Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria

La Terra è sempre più Blu. Economia Blu e viticoltura eroica.

Assessore Giacomo Raul Giampedrone Regione Liguria Ambiente

Progetti finanziati legati allo sviluppo sostenibile

Modera Paola D’Amico – giornalista del Corriere della Sera

EVENTO TRASMESSO ANCHE SU RADIOA

20.30

Inaugurazione fontana dedicata al Palio del Golfo e realizzata su iniziativa dell’Autorità di Sistema portuale Mar Ligure Orientale

21.30 – 22.30

Palco Molo Italia

SPETTACOLO TEATRO

‘Can You Sea?’ spettacolo scientifico-acrobatico realizzato grazie alla collaborazione di docenti Ecologia e Geologia marina del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente (DSTA) con l’Associazione Kirkes – Piccola Scuola di Arti Acrobatiche.

___________________________________________________________________

VENERDÌ 28 LUGLIO

BLUE FESTIVAL KIDS

LABORATORI CREATIVI ARTù – a cura di ZOE Gestione Servizi Culturali presso Fondazione Carispezia

18.00 – 19.00

Palco Molo Italia

BLUE TALK

“ECOSISTEMA BLU”

Saluto del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini

Interventi:

Simone Pacciardi, Servizio rapporti con UE progetti strategici, sviluppo mercati e intermodalità – “Riutilizzare gusci e sedimenti marini, progetto GREENLIFE4SEAS”

Ingrid Roncarolo, Servizio ambiente e pianificazione energetica – “Gestire i rifiuti a difesa del mare”

Chiara Lombardi, Ricercatrice ENEA, Centro di Ricerca Ambiente Marino – “Golfo della Spezia: Smart Bay Santa Teresa, ecosistema di natura-uomo”

Modera Paola D’Amico – giornalista del Corriere della Sera

“IT’S Cool”

Conversazione tra la giornalista Paola d’Amico e

Roberto Guido Sgherri Presidente Fondazione ITS La Spezia

Marco Scajola Assessore Regione Liguria – Presentazione “IT’S Cool” serata Orientamenti

EVENTO TRASMESSO ANCHE SU RADIO A

A seguire presso il cortile dell’Istituto “Capellini – Sauro”

“IT’S Cool” in collaborazione con Radio 105

19.00 – 20.00

Palco Molo Italia

PREVIEW FESTIVAL JAZZ

Maestro Massimiliano Avallone ensemble.

A cura dell’Orchestra del Conservatorio “G. Puccini” della Spezia.

20:00 – 22.00

Terminal 1 (ex Dogana)

FOOD BLUE

“OSTRICHE&BOLLICINE”

Attività in collaborazione con l’Azienda Speciale della Camera di Commercio e TUTTIFRUTTI. Organizzata con LUNA BLU e Fondazione AUT AUT

___________________________________________________________________

SABATO 29 LUGLIO

17.30 – 19.00

Palco Molo Italia – spazio antistante Passeggiata Morin (specchio acqueo)

Esibizione canottieri Velocior e Circolo Velico SP

20.00 – 21.00

FOOD “ORTI DI MARE & ORTI DI TERRA”

Attività in collaborazione con l’Azienda Speciale della Camera di Commercio, e TUTTIFRUTTI Organizzata con LUNA BLU e Fondazione AUT AUT

21:45 – 22.30

Palco Molo Italia

MOBY DICK

KRAKEN TEATRO

“Ho visto la Balena Bianca”, liberamente tratto dall’opera di Herman Melville.

Recital e illustrazioni dal vivo.

22.30

Passeggiata Morin“Le stelle nel Blue” Organizzata in collaborazione con l’Associazione Astrofili spezzini e l’Assonautica

___________________________________________________________________

DOMENICA 30 LUGLIO

19.00 – 20.00

Palco Molo Italia

BLUE TALK

“YOUNG BLUE COOL”

condotto da Patrizia Saccone

Saluto di Pierluigi Peracchini Sindaco della Spezia

Filippo Bertani, Rotaract Tesi di laurea – BLUE ECONOMY

Erika Mioni, Il Pianeta Azzurro – Percorsi nel Blu – BLUE SCHOOL EUROPEA

Gabriele Ciardi – Blue-Life – La tutela del mare parte da noi

SEAFUTURE AWARDS HIGH SCHOOLS

20.00 – 21.00

Terminal 1 (ex Dogana)

FOOD BLUE

“ACCIUGA REGINA & DOC CINQUE TERRE”

Attività in collaborazione con l’Azienda Speciale della Camera di Commercio, e TUTTIFRUTTI. Organizzata con LUNA BLU e Fondazione AUT AUT.

21:45

Palco Molo Italia

SPETTACOLO MUSICALE

“BLUE PARTY”

Tutti in Blue

___________________________________________________________________

LUNEDÌ 31 LUGLIO

BLUE FESTIVAL KIDS

LABORATORI CREATIVI ARTù – a cura di ZOE Gestione Servizi Culturali presso Fondazione Carispezia

21:30

Palco Molo Italia

SPETTACOLO MUSICALE

Orchestra GOSP – Giovane Orchestra Spezzina

___________________________________________________________________

MARTEDÌ 1 AGOSTO

BLUE FESTIVAL KIDS

LABORATORI CREATIVI ARTù – a cura di ZOE Gestione Servizi Culturali presso Fondazione Carispezia

19:00-20:00

Palco Molo Italia

“Il Palio al Femminile”

Intervengono

Pierluigi Peracchini Sindaco della Spezia

Maria Grazia Frijia Vicesindaco Assessore al Palio del Golfo

Massimo Gianello Presidente Comitato delle Borgate

Francesca Micheli Vice presidente del Comitato delle Borgate

Luigi Caroppo, vicedirettore de La Nazione

Modera: Selene Ricco

21.45

SPETTACOLO

Recital “Tra le mie onde” di e con Sergio MunizViaggio tra musica e parole per raccontare il mare interiore

___________________________________________________________________

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO

BLUE FESTIVAL KIDS

LABORATORI CREATIVI ARTù – a cura di ZOE Gestione Servizi Culturali presso Fondazione Carispezia

21.00-22.00

Palco Molo Italia

BLUE TALK PIANETA AZZURRO

Saluto di Pierluigi Peracchini Sindaco della Spezia

Intervengono:

Raffaele Grandi Direttore generale Triton ResearchPaola Tepsich – Life Conceptu Maris

Marcello Di Francesco fotografo subacqueo

Angelo Mojetta, biologo marino, collaboratore scientifico di Il Pianeta Azzurro

Modera Francesco Tomasinelli giornalista di Focus Junior ed esperto Life Pinna

“UNA BALENA IN UNA CONCHIGLIA” e altre storie. Rassegna di docu-film in collaborazione, tra gli altri con Sea Film Festival

Stand del Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN)

Passeggiata Morin.