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What comes after a dementia diagnosis?

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(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 Learn what help is available for people with Alzheimer’s disease or a related dementia.
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[USAGov Logo](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/MXg9x4w9ZqNVr9b_X10RNXpW178YCN51cJKsN5DTzkh3q3mQV1-WJV7CgGNLW5H68Jg3_kfbTW6N1S-f3kM3TMW2Zc87H6xfWbtW7sY-q_5N6S91W8P80HY81wFqPW8dTxc13LyG-fW6YPTtv8XWShdW3Dj_lZ6bh2p8W7Mb1Hd4xG5MZW1lLcV58wqlM_W21tzWm6bpnR1W50_fRN5nZxG7W82p6bN2mN7Q7W9l78rS5cwjTJW4NW30Q1KvHXCW5QD52546b11zN1Q6n4Q1r6xSW5-SlrZ25m39M32Xc1)
How to be in control of your care
[Shot of a young nurse caring for a senior woman](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/MXg9x4w9ZqNVr9b_X10RNXpW178YCN51cJKsN5DTzl93q3nJV1-WJV7CgNKNW7_7kFK2Z2Lh9W35KQp32N_H7bW3Bm70t1Cms5RW1szX6F6fTVPxW52nGMd5GXzxzW5GMZ0814rgyCN3b3bs8GHg8bW33sp8T6jqgWVW2Yc4Sg5NDMMvW3wXzDV99cGVFW7KnJSm7t8LwgW8swvTN94T-L0W38qqmB7mhyzdW2fFS_z82brh2W5s6cNq4KWBsZW6L69YX2QwstLW2nTg9S4CJyDmW7JsRxl5dHlHYW84drTX5tWr01VTXw8j7FlSVRW21WcW513Z1_JW7sYWqk6ybjqLN6cY0VR233vyW8GCv364K4Wq-3h-F1)
The steps you take after an Alzheimer’s or dementia diagnosis are critical for your future care. Plan your finances and health care to ensure major decisions are in your best interest. Learn what legal documents like living wills you or your loved ones should prepare.
[Start planning today](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/MXg9x4w9ZqNVr9b_X10RNXpW178YCN51cJKsN5DTzlN5VfgNV3Zsc37CgTpYW4kB7Ch8cjK5-W5js39l4Vx45rV14MT86DSBl1W4vTGjn8rPzGHW8p85Ss8gp0x6W8S7PCx3v4H0WW8Tqzpm3m1dZTW3WHW3S4_72lTW5Qpnt44ZYBF4W4Pyl8N6PgM9JW5jrgYd6wTl1xW8PRjPH1jvdkhW3kV1c84HpVXtVjCMDd3BjlJ6W1wty-r17VM3sW6jRJn636LRzfW6DFz603wpwGQN1yYDv1g1YzRW73Xh-W5KGQHTW65KRHT895bt6W12VB4L1_MC-jW2VCnqG3BP0vJN8HDc9P8Pk-qW7V2yNw261_RXW6-6yn_59xtF2N4L6KSFD8hc6W4SNKZb8B1sVtW24C4xS700jX3VPfGCn7wMVJpW4rvkMd31STtMW5KyFvd99nZBvW1n7jK78xrHmDW7VfPc64rKLFqW6q9YdV6BsYJVN8NpWrRD1KjlW9jkvfG93nRV6W4xxQzl67qPccW7rLzGD80mxd_W1YgHBW1tf-gWW4trJzW7GVnpkW48WsTs3yqpj6W3LhbYD6M3rJ8W655rpy4_b5BcW1j6wsP6cxmYP36SY1)
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