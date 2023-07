(AGENPARL) – ven 21 luglio 2023 RAI, ZEDDA (FDI): VERTICI AZIENDA RIFLETTANO SU SAVIANO ALLA CONDUZIONE DI UN PROGRAMMA

“Ancora una volta Saviano non ha perso l’occasione di attaccare il governo ma stavolta lo ha fatto in modo inaccettabile, definendo un ministro come ‘ministro di malavita’. Queste esternazioni non si addicono al conduttore di una trasmissione in Rai che è la Tv pubblica e come tale garante dell’opinione di tutti gli italiani. Ai vertici Rai rivolgo un appello affinché riflettano se lasciare che Saviano inizia la sua esperienza alla guida di un programma televisivoâ€