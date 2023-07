(AGENPARL) – ven 21 luglio 2023 Comune di Rimini

Rimini 21 luglio 2023

L’autunno tra opere riconsegnate alla città e cantieri in partenza: dopo l’estate al via i lavori per i tre nuovi asili nido finanziati col Pnrr

In partenza anche il tratto 6 del Parco del Mare e il parcheggio Tripoli. In dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione della scuola Griffa e la rotatoria di via Cavalieri Vittorio Veneto. Verso la riapertura al pubblico del primo piano del Museo della cittÃ

Asili e scuole, viabilità e parcheggi, impianti sportivi e culturali: anche il secondo semestre dell’anno sarà caratterizzato dall’avvio e dalla conclusione di interventi infrastrutturali che interesseranno l’intero territorio. Una serie di opere che comprendono gli investimenti finanziati dalle risorse del Pnrr, a partire dalla realizzazione dei tre asili nido, e altri importanti interventi sostenuti dal bilancio comunale destinati a dare seguito alla riqualificazione, all’infrastrutturazione e allo sviluppo armonico della città .

Asili e Pnrr: al via i lavori per i tre nuovi asili nido, verso la conclusione gli interventi alla scuola Griffa

L’autunno 2023 segnerà l’avvio delle opere di realizzazione dei tre nuovi asili nido finanziati attraverso le risorse che l’Amministrazione comunale ha ottenuto attraverso il Pnrr, per un valore complessivo di 7 milioni euro: Il Pollicino al Parco Pertini a Marebello, il Girotondo in via Codazzi e la ricostruzione dell’asilo nido Peter Pan a Viserba. Le milestone fissano al 30 giugno 2026 la data ultima del collaudo, ma si prevede di consegnare i lavori con diversi mesi in anticipo rispetto alal scadenza. Sonoinvece in dirittura d’arrivo – a settembre – i lavori di miglioramento sismico della scuola elementare Griffa, anch’essi sostenuti attraverso il Pnrr per 500 mila euro.

Tra settembre e ottobre inoltre saranno terminati gli interventi di manutenzione che interessano diverse scuole del territorio e portati avanti da Anthea nel corso dell’estate, tra cui la riqualificazione energetica della scuola elementare di San Salvatore e altri interventi a sedici tra asili, scuole d’infanzia, elementari e medie della città per circa un milione di euro.

Parco del mare, al via i lavori per il tratto 6. Primi interventi propedeutici del Psbo a Rivazzurra

Partiranno dopo l’estate i lavori per la realizzazione dei tratti 6 e 7 del Parco del Mare sud, destinati a trasformare i lungomari di Bellariva, Marebello e Rivazzurra. I lavori inizieranno dal tratto 6, tra piazzale Gondar e via Siracusa, di fronte all’ex Colonia Murri, mentre i lavori del tratto 7, da via Siracusa fino a via Latina, inizieranno nell’autunno del 2024. Anche questo intervento è finanziato dal Pnrr con 20 milioni di euro (ottenuti dal Comune nell’ambito del “bando rigenerazione urbana 2022-2026â€