(AGENPARL) – ven 21 luglio 2023 comunicato stampa, venerdì 21 luglio 2023

Grano, gli impegni di Lollobrigida: CUN subito, concertazione su Registro Telematico e prezzi

Sicolo: “Avviato finalmente un percorso di concertazione col Ministero, il ruolo della Puglia è stato decisivo”

Per i produttori di ‘tenero’ ottenuti aiuti per 300 euro a ettaro per tre anni. Promozione pasta 100% italiana

All’incontro con il ministro presente Anci Puglia, col delegato all’Agricoltura Domenico Lasigna

L’attivazione immediata della CUN, Commissione Unica Nazionale del Grano duro; l’avvio di una

campagna di promozione per la pasta 100% italiana; l’apertura di un tavolo di concertazione di

filiera per l’avvio delle misure di Granaio Italia e del Registro Telematico; aiuti per 300 euro ad

ettaro per tre anni ai produttori di grano tenero. “Sono questi i primi e positivi risultati ottenuti grazie

alla straordinaria campagna sostenuta da CIA Agricoltori Italiani, col ruolo centrale della

declinazione regionale pugliese, a sostegno dei produttori cerealicoli e a tutela dei consumatori”,

dichiara Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori

Italiani. “L’incontro di ieri, giovedì 20 luglio, con Francesco Lollobrigida ha avviato un percorso di

concertazione sul dossier grano. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare ha preso

degli impegni precisi. L’auspicio è che quegli impegni, in un percorso condiviso di operatività e

collaborazione, trovino un riscontro concreto in un cronoprogramma serrato. Noi non molliamo la

presa. Occorre continuare una battaglia che, finora, è riuscita a coinvolgere 500mila cittadini, con

l’adesione di 30 comuni pugliesi alla nostra piattaforma di proposte, e con la sottoscrizione della

nostra petizione nazionale arrivata a 51mila firme. La delegazione CIA che ha partecipato

all’incontro, guidata dal presidente nazionale Cristiano Fini, era composta da Gennaro Sicolo, da

alcuni produttori cerealicoli pugliesi e dal delegato Agricoltura dell’Anci Puglia, Domenico Lasigna.

L’Anci Puglia, in rappresentanza dei comuni pugliesi, ha sostenuto anche davanti al ministro la

piattaforma rivendicativa e di proposte della CIA, rivestendo un ruolo molto importante.

“All’incontro di ieri”, aggiunge Sicolo, “al ministro abbiamo ribadito che è arrivato il momento di

dare concretezza a quella ‘Sovranità Alimentare’ che, al momento, è sconfessata dall’anarchia di

un mercato che globalizza le speculazioni e mortifica chi produce facendo qualità, attenendosi a

standard precisi per la salubrità del grano e degli altri prodotti agricoli che fanno grande il made in

Italy nel mondo. Le importazioni di grano duro in Italia, negli ultimi 4 mesi, sono aumentate di ben

396mila tonnellate. Sappiamo che l’import è inevitabile, ma siamo convinti che ad esso vadano

posti dei limiti, che debbano essere controllate e monitorate provenienza, quantità e salubrità di ciò

che arriva nei porti italiani. Questo vale non solo per il grano, ma per tutti i prodotti agricoli italiani

che rappresentano un’eccellenza, oltre che un motore di sviluppo, reddito e occupazione per

milioni di persone”. “Il grano è l’emblema di ciò che sta accadendo anche per l’ortofrutta, l’olio

d’oliva e tutti i maggiori prodotti d’eccellenza dell’agricoltura italiana ”, aggiunge Sicolo, “con un

abnorme ricorso alle importazioni che deprezzano il valore sociale, qualitativo ed economico

riconosciuto al lavoro straordinario dei produttori italiani, costretti a correre la maratona del

mercato globale con la zavorra di condizioni fiscali, logistiche, burocratiche e di costi di produzione

che mortificano tutti i loro sacrifici. Sono costretti a indebitarsi, sopportano un rischio d’impresa

cresciuto in modo esponenziale a causa dei cambiamenti climatici, e vengono ripagati come? Con

prezzi da fame, mentre gli altri anelli della filiera, basti pensare alla pasta e al pane, incassano

profitti crescenti. Noi non siamo contro gli altri componenti della filiera, vogliamo però che la catena

del valore abbia una distribuzione più equa, capace di assicurare una giusta remunerazione ai

produttori, che sono base e fondamenta di tutte le filiere alimentari italiane di qualità”.