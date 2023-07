(AGENPARL) – ven 21 luglio 2023 COMUNICATO STAMPA

FISCO: SIMONE (NPSI), TERMINE VERSAMENTI SLITTI A 21 AGOSTO

“Il 31 luglio 2023 si avvicina inesorabilmente e si affievoliscono sempre di più le speranze in ordine a una possibile proroga dei termini al 21 agosto (il 20 agosto è domenica) per quanto riguarda il versamento delle imposte e dei contributi scaturenti dal modello Redditi. A sorprendere è il fatto che oltre il 31 luglio quest’anno proprio non si possa andare. Vale la pena ricordare che nel 2022 i termini erano stati differiti e che è stato possibile versare entro il 22 agosto per effetto di una coincidenza di date, perché il 30 e 31 luglio cadevano di sabato e domenica. Poi, complice la pausa estiva fino al 20 agosto, il termine era ulteriormente slittato al 22 agosto”. Lo dichiara in una nota il vice segretario nazionale del Nuovo Psi Michele Simone.

“La questione – aggiunge – si trascina ormai da tempo, vedendo contrapposti da una parte gli operatori di settore, oberati di adempimenti, e dall’altra il MEF che, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Ragioneria dello Stato, continua a mantenere il punto sulla scdenza al 31 luglio. Sollecitato sul punto, il MEF nicchia e non fornisce chiarimenti, ma pare teso in un perfetto esercizio di ‘equilibrio tra il dire e non dire’, che non cambia il risultato finale. Si vuol ancora credere che ci siano margini per valutare nei prossimi giorni la proroga al 21 agosto, indispensabile per tutte le parti interessate, e si confida ancora una volta in un ripensamento da parte del Governo. Sul punto sarebbe opportuno un tempestivo intervento del presidente della Commisione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia”.