FERRARA SUMMER FESTIVAL, GIANNI MORANDI SUL PALCO: “MENTRE CANTAVO MI VENIVA IN MENTE LA SALAMINA DA SUGO. MA FA TROPPO CALDO PER MANGIARLA IN ESTATE.” PIAZZA SOLD OUT CON 3MILA PERSONE, POSTI A SEDERE

La penultima data – giovedì 20 luglio – della rassegna musicale del Ferrara Summer Festival ‘23 ha visto sul palco il mitico Gianni Morandi, artista e cantante che con la sua musica unisce tutti: nonni e nipoti, genitori e figli. Una platea di 3mila persone ha intonato i brani più famosi da ‘l’allegria’ a ‘fatti mandare dalla mamma’. Ironicamente, Gianni Morandi dichiara dal palco: “Mentre cantavo mi veniva in mente la salama da sugo ma fa troppo caldo per mangiarla in estate”. Scatenando così una catena di sorrisi tra il pubblico presente. Gianni Morandi, prima di salire sul palco del Ferrara Summer Festival, ha fatto visita alla mostra “Guido Harari. Incontri – 50 anni di fotografie e racconti”, accolto dallo stesso Harari a palazzo dei Diamanti a Ferrara. “All’improvviso ci siamo catapultati a Sanremo con l’atmosfera perfetta che si è creata e la band di grande prestigio che accompagnava l’artista. Un appuntamento musicale per tutti – dichiara l’organizzatore Fabio Marzola – è stato bello vedere un pubblico con differenti fasce di età ma unito dalla buona musica di Morandi che con la sua voce unica ed i suoi testi intensi ha coinvolto tutti, in una cornice suggestiva come la piazza Trento Trieste”. Questa sera – venerdì 21 luglio – si concluderà l’edizione del Ferrara Summer Festival 23 con la cantante Madame.

