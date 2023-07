PNRR, GIORGIANNI (FDI): OTTIMA NOTIZIA PER GLI ITALIANI, GRAZIE AL GOVERNO E A FITTO

(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 “L’ok della commissione europea alla terza tranche del Pnrr è un’ottima notizia. Lo è sicuramente per il governo e per il ministro Fitto che ha lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo, ma lo è soprattutto per i cittadini italiani che potranno avere benefici dall’investimento di questi soldi che porteranno alla nazione infrastrutture, servizi migliori e maggiore occupazione. Se qualcuno, magari dall’opposizione, sperava che questo risultato non si raggiungesse, è rimasto deluso. Noi invece, continuiamo a credere che questo governo sia il migliore possibile per l’Italia, come dimostra anche questo ennesimo successo”. Lo ha detto Letizia Giorgianni, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio alla Camera.

Maurizio Sansone