(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 Nucleare: Barelli e Squeri (FI), fondamentale per raggiungere obiettivo decarbonizzazione

“L’energia nucleare è fondamentale per arrivare a una decarbonizzazione seria e sostenibile, perché l’impiego delle rinnovabili al massimo potenziale, che comunque va perseguito, non è sufficiente”. Così il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli e il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia Luca Squeri, al termine del convegno “Nucleare in Italia, scenari e prospettive”, promosso dal gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. “Forza Italia e il centrodestra hanno nel programma la reintroduzione dell’utilizzo dell’energia nucleare civile, dopo che l’abbiamo abbandonata quarant’anni fa. E’ necessario convincersi, e Forza Italia lo è pienamente, che – dopo tutto questo tempo – questa energia possa tornare ad essere utilizzata e dare un importante contributo al funzionamento della nostra economia e della nostra vita. Silvio Berlusconi, nel 2011, provò a perseguire questo obiettivo. Poi ci fu l’evento di Fukushima che, purtroppo, inficiò il risultato del referendum. Ma, da uomo lucido e di visione, decise che sarebbe stato meglio aspettare un rasserenamento dell’opinione pubblica, prima di ricominciare il cammino. Ora, quel cammino va ripreso”, concludono.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma