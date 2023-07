(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 Provincia di Salerno

Piazza Lucia – fraz. S. Maria – 84048 Castellabate (SA)

COMUNICATO STAMPA 73/2023

NOTTI SICURE A CASTELLABATE

Con delibera di Giunta n. 140/2023 è stato approvato il progetto sicurezza urbana 2023.

Con questo progetto si intende predisporre il potenziamento di servizi di vigilanza su tutto il territorio comunale soprattutto nelle ore notturne per garantire maggior sicurezza. Vista l’affluenza turistica presente e il picco che si raggiungerà nel mese di agosto, si è reso oggettivamente necessario supportare ancor di più il lavoro del Comando della Polizia Municipale, già efficiente punto di riferimento per l’intera cittadinanza.

In questo periodo di maggiore affluenza la sicurezza diurna e notturna è condizione irrinunciabile per tutti per poter vivere serenamente il periodo estivo. Sicurezza ad ampio raggio, urbana e stradale, sarà l’obiettivo principale da raggiungere con questo progetto.

“Abbiamo deciso anche per quest’anno di puntare sul potenziamento dei servizi di vigilanza su tutto il territorio per rendere Castellabate sicura sia nelle ore diurne che notturne. Ne approfitto per ringraziare il Corpo della Polizia Municipale per tutto il lavoro che ha svolto e sta continuando a svolgere in modo efficace ed efficiente, con estrema professionalità, impegno e dedizione per questa terra. La nostra attenzione è rivolta a ridurre al minimo le criticità anche potenziali che potrebbero verificarsi. La sicurezza è elemento essenziale di una località turistica di qualità: dobbiamo pertanto impegnarci affinchè tutti i suoi standard qualitativi siano sempre più elevati ed adeguati alle sue inestimabili bellezze” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.