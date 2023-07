Labomar: nel primo semestre ricavi a 53,4 milioni (+27,8%)

(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 COMPANY INSPECTED BY CERTIQUALITY

Comunicato stampa

Labomar: nel primo semestre 2023 ricavi consolidati

a 53,4 milioni di euro, in crescita del 27,8%

L’Amministratore Delegato Walter Bertin: “In un contesto macro economico che

permane complesso, e mostra i primi segnali di rallentamento, confermiamo le stime

degli Analisti di riferimento”

Istrana (TV), 20 luglio 2023 — Labomar SpA (Ticker: LBM), azienda nutraceutica italiana

attiva a livello internazionale e quotata nel mercato Euronext Growth Milan, rende noti i

ricavi consolidati relativi al primo semestre 2023, che risultano pari a circa 53,4 milioni di

euro, in crescita del 27,8% rispetto al medesimo periodo 2022 (41,8 milioni di euro).

Dopo il rilevante risultato maturato nel primo trimestre dell’esercizio in corso (+47%)

grazie all’effetto positivo di una coda di ordinativi acquisiti nel 2022, il dato incorpora un

ritorno a livelli naturali di crescita, con un incremento dei ricavi di Gruppo di circa il 12%

nel solo secondo trimestre del 2023.

La performance è stata realizzata per il 52% nei mercati internazionali grazie al contributo

di tutte le società del Gruppo Labomar, che hanno saputo cogliere ogni opportunità di

crescita, pur in un contesto che permane complesso e che vede generali segnali di

rallentamento, dovuti alla pressione inflazionistica e al ridotto potere d’acquisto dei

consumatori finali.

Nel primo semestre 2023 il fatturato della sola Capogruppo Labomar S.p.A. è stato pari a

circa 39,6 milioni di euro, registrando un incremento del 28,2% rispetto allo stesso periodo

2022.

Il risultato ha beneficiato del trend particolarmente positivo dei primi tre mesi

dell’esercizio, frutto di un backlog ordini consistente accumulato nella seconda parte del

2022, legato in parte all’importante ripresa del mercato del cough&cold e dei probiotici e

contemporaneamente all’anticipato acquisto, rispetto alle correnti esigenze, da parte di

molti clienti. Questo si è verificato in particolare nell’area dei Medical Devices, categoria

di prodotti sottoposta all’incertezza normativa di emanazione europea generatasi nella

parte finale dello scorso esercizio.

Nel secondo trimestre questi trend sono andati esaurendosi e si prevede prosegua in

modo analogo nella parte finale del 2023, dove ci si attende una progressiva

normalizzazione dei livelli di scorte intermedie.

Anche i ricavi di Entreprises ImportFab Inc., del gruppo Welcare e di Labiotre Srl hanno

registrato una crescita double digit.

“Esprimo soddisfazione per i livelli di fatturato raggiunti in questi primi sei mesi. I dati

confermano la capacità del Gruppo di intercettare le esigenze dei clienti facendo leva

sull’innovazione, sulla cultura del benessere e su un impegno autentico per la

sostenibilità” – ha spiegato l’Amministratore Delegato e fondatore Walter Bertin, che

ricorda anche come la società abbia di recente ottenuto la certificazione B Corp –.

“Nonostante la complessità del contesto macro economico e la comparsa di alcuni primi

segnali di rallentamento in diversi ambiti della nostra economia, il Gruppo prosegue nel

proprio percorso di crescita confermando per l’intero esercizio l’ipotesi di raggiungere i

risultati indicati anche nelle più recenti stime degli Analisti di riferimento” conclude

Walter Bertin.

Profilo Labomar

Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, in provincia di Treviso, Labomar è una società specializzata nello

sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici

per conto terzi. Negli oltre 20 anni di vita, Labomar ha costruito un business model che la differenzia dai

concorrenti del settore e che è in grado di generare valore per tutti i propri stakeholder, offrendo un servizio

a 360 gradi, con elevati standard di qualità e produttività. Vanta un dipartimento di ricerca e sviluppo

strutturato e all’avanguardia con una particolare vocazione all’innovazione, una squadra commerciale in

grado di rispondere tempestivamente alle richieste del mercato e un’elevata differenziazione di prodotto,