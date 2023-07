Invito a conferenza stampa: venerdì 21 luglio ore 11.00

(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 Comunicato stampa n. 9220 luglio 2023

Venerdì 21 luglio, ore 11.00

presso la Sala Riunioni della Direzione – Ospedale San Bassianosi terrà la conferenza stampa sul tema

OSPEDALE IN PROSA: DAI BIGLIETTI VENDUTI PER IL MUSICAL UN SOSTEGNO CONCRETO PER I PAZIENTI ONCOLOGICI DEL SAN BASSIANO

Durante l’incontro l’Associazione Ospedale in Prosa consegnerà formalmente all’Associazione Oncologica San Bassiano i fondi raccolti tramite lo spettacolo “Aladin in Musical”; saranno inoltre illustrate le modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione a favore dei pazienti e l’attività della compagnia teatrale composta da medici, infermieri e altri operatori dell’ULSS 7 Pedemontana.

Saranno presenti all’incontro il Direttore Generale Carlo Bramezza; Gianni Celi, presidente dell’Associazione Oncologica San Bassiano; e il dott. Antonio Iavernaro, responsabile dell’Emodinamica del San Bassiano, nonché vicepresidente di Ospedale in Prosa e regista dello spettacolo.

