(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 COMUNICATO STAMPA

Giustizia: Siracusano, tema importante per c.destra, no contrasti Meloni-Nordio

“Il tema della giustizia è importante per tutti i partiti di governo. Il presidente Meloni quando ha scelto Nordio come ministro della Giustizia aveva ben chiare le sue posizioni. Su questo tema vedo una grande strumentalizzazione giornalistica.

Il ministro Nordio, le cui idee sono note da sempre, ha espresso delle valutazioni tecniche sul 416 bis – il cosiddetto concorso esterno – sottolineando che chi è concorrente non può essere esterno, e chi è esterno non può essere concorrente, nell’ottica dell’eventuale studio di uno strumento ancor più efficace nella lotta alla mafia. Ciò premesso, sia il premier Meloni che il ministro Nordio hanno precisato che non si tratta di un tema all’ordine del giorno dell’agenda del governo, quindi non vi è scontro alcuno”.

Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Metropolis”, su Repubblica Tv.

Fabrizio Augimeri