Giustizia: Siracusano, abuso d’ufficio va abolito, ci sono altri strumenti per contrastare corruzione

“Lo scorso anno sono stati archiviati 3.536 fascicoli sui 3.938 aperti sull’abuso d’ufficio. Questo reato nel tempo, e lo dico da cittadina e non da politica, è servito solamente a rallentare l’azione amministrativa.

In Italia chi diventa sindaco o amministratore pubblico già mette in conto che in qualche mese riceverà un avviso di garanzia per abuso d’ufficio. Il nostro ordinamento ha tantissimi strumenti per combattere la corruzione, questo non è certamente il migliore.

Del resto tutti i sindaci, di destra e sinistra, chiedono a gran voce un intervento forte per abolire questo reato”.

Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Metropolis”, su Repubblica Tv.

Fabrizio Augimeri