Giustizia, Pittalis (FI): "Abuso ufficio è ostacolo crescita perché paralizza azione sindaci"

“La riforma della giustizia è assolutamente necessaria e rappresenta anzi il primo passo verso una riforma più ampia del sistema giustizia che sia autenticamente ispirata ai valori garantisti e liberali e si fondi sulla centralità del diritto di difesa, della presunzione di innocenza e che consentirà finalmente di applicare il principio del giusto processo e soprattutto della sua ragionevole durata”.

Lo ha detto Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera, intervenendo a Zapping su Radiorai 1.

“L’abuso d’ufficio è uno degli aspetti che il Dl Nordio ha preso in considerazione recependo sia la richiesta pervenuta dai sindaci che la forte sollecitazione di Forza Italia che ha depositato una proposta di legge ad hoc. Siamo di fronte ad una norma desueta e dannosa, perché determina una paralisi nell’azione amministrativa dei sindaci e dei funzionari pubblici e che rappresenta un ostacolo alla crescita e che costa al nostro Paese oltre il 2 per cento del Pil. Anche i numeri confermano che è una norma che non ha più un senso, perché a fronte di un numero elevatissimo di iscritti nel registro degli indagati è esiguo il numero di sentenze di condanna”, ha aggiunto.

“L’abrogazione dell’abuso di ufficio non è in contrasto con la Convenzione Onu di Merida, che impone obbligatoriamente agli stati che vi aderiscono l’obbligo di prevedere fattispecie criminose, come ad esempio la corruzione o il riciclaggio, mentre la Convenzione con riferimento all’abuso di ufficio prevede solo una raccomandazione”, ha concluso.