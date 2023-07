GENERAL RELEASE NUOVA CLIP “HAI MAI AVUTO PAURA?” DI AMBRA PRINCIPATO_NELLE SALE DAL 27 LUGLIO

(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 RedVelvet e Vision Distribution

Regia di

AMBRA PRINCIPATO

JUSTIN KOROVKIN, LORENZO FERRANTE, ELISA PIERDOMINICI, MIRKO FREZZA, MARTA RICHELDI, MAURO MARINO, CLAUDIA DELLA SETA, MAURIZIO DI CARMINE, SVEVA MARIANI, ALESSANDRO BEDETTI e con DAVID COCO

REDVELVET

VISION DISTRIBUTION

Marco De Micheli

HAI MAI AVUTO PAURA? di Ambra Principato èun film dalle tinte horror/mistery e racconta un passaggio fondamentale nella vita e nella formazione di ogni individuo: l’accettazione di sé, della propria vera natura e delle proprie ombre.

La storia si dispiega e prende forma attraverso gli occhi di un bambino alle prese con un timore ancestrale e universale: LA PAURA DEL BUIO, DELL’OSCURITÀ E DELL’IGNOTO.

In questo racconto paura, oscurità e ignoto si rincorrono e si intrecciano esercitando un fascino magnetico, che avvolge e conduce verso le più profonde zone d’ombra…

Justin Korovkin, Lorenzo Ferrante, Elisa Pierdominici, Mirko Frezza, Marta Richeldi, Mauro Marino, Claudia Della Seta, Maurizio Di Carmine, Sveva Mariani, Alessandro Bedetti e David Coco, sono i protagonisti di questo racconto ricco di colpi di scena.

SINOSSI:

Italia, 1813.

Un piccolo borgo italiano è scosso da inspiegabili episodi violenti che sembrano accadere ad ogni plenilunio: un animale selvatico sta uccidendo il bestiame e i contadini sono disperati.

Il piccolo Orazio nota il comportamento misterioso del fratello maggiore Giacomo che ai suoi occhi appare molto strano.

Giacomo nel pieno dell’adolescenza e della ribellione cerca il calore che non riesce a trovare nel freddo ambiente familiare.

Quando la sete di sangue della “bestia” – così soprannominata dalla gente del villaggio – si scaglia sulla prima vittima umana, un cacciatore venuto dalle montagne si mette alla sua ricerca nei boschi e nel paese. Ricerca che, parallelamente, Orazio sta svolgendo nei confronti del fratello prima, e dei suoi antenati poi, riscoprendo il passato oscuro e nebuloso della sua famiglia.

Intanto, a ogni luna piena, una morte si aggiunge andando ad ingrossare il fiume di sangue: è ormai una lotta contro il tempo per un’indagine che culminerà in una rivelazione che Orazio non è in grado di accettare.

NELLE SALE ITALIANE DAL 27 LUGLIO