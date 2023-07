(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 FI: Ronzulli, su congresso serve tavolo delle regole.

“La scelta di Antonio Tajani per raccogliere il timone di Forza Italia è stata naturale: è stato co-fondatore del nostro partito e ne era il coordinatore nazionale. Non so se al congresso ci saranno altri candidati, la stagione congressuale non si è ancora aperta. Per noi è tutto nuovo ed il percorso è lungo. Serve un tavolo delle regole, occorre celebrare i congressi comunali, poi quelli provinciali e infine arrivare a quello nazionale per l’elezione del segretarioâ€