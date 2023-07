CS PNRR, LA NOTA DEL DEPUTATO TESTA (FDI)

(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 COMUNICATO STAMPA

PNRR, TESTA (FDI): DUO CONTE-SCHLEN NON NE AZZECCA UNA

“Ennesima vittoria del governo Meloni ed ennesima figuraccia delle opposizioni. L’accordo con l’Ue sul pagamento della terza rata del Pnrr è un ulteriore successo dell’esecutivo italiano e rappresenta una sconfitta per Conte e Schlein il cui sport preferito è quello di sparare sul governo, noncuranti che in gioco c’è il destino di un’intera Nazione. Il duo Conte-Schlein non ne azzecca una, eppure non perde occasione per gufare contro l’operato di un governo voluto e votato dagli italiani. Sono orgoglioso di questa ulteriore conquista per il nostro Paese che conferma l’autorevolezza e la credibilità del premier Meloni a Bruxelles. L’Italia grazie a Fratelli d’Italia sta finalmente tornando una Nazione seria, rispettata e ascoltata in tutti i consessi internazionali”. Lo dichiara Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Finanze a Montecitorio.

Roma, 20 luglio 2023