comunicato stampa – VILLA MONASTERO PASSEGGIATE D’AUTORE

Sabato 22 luglio a Varenna un percorso da Villa Monastero a Fiumelatte

Secondo appuntamento con le Passeggiate d’autore,

seguendo le tracce dei Plinii, Leonardo da Vinci, Nietzsche, Percy e Mary Shelley

Sabato 22 luglio alle 10.00 l’associazione Sentiero dei Sogni organizza la passeggiata creativa La natura e la storia: a Varenna sulle tracce dei Plinii, nell’ambito del progetto Sulle orme dei Plinii, promosso dalla Provincia di Lecco e da Villa Monastero, con il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni del Bimillenario di Plinio il Vecchio e del Comune di Varenna, e della seconda edizione del Lake Como Walking Festival.

L’iniziativa rientra tra le attività del progetto Valorizzazione dell’identità del giardino storico di Villa Monastero finanziato con il Pnrr M1C3 Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici.

LA PASSEGGIATA

L’evento avrà inizio alle 10.00 di sabato 22 luglio a Villa Monastero, con ritrovo nella loggia dopo la biglietteria. La fine della passeggiata è prevista per le 13.00 sul ponte che scavalca il Fiumelatte, dove si trova il cartello che lo indica come il più corto d’Italia. Per la precisione è secondo per brevità dietro l’Aril che si getta nel lago di Garda (175 metri contro 250), ma di sicuro è quello che ha maggiormente acceso la fantasia di scrittori, poeti e scienziati per la sua stagionalità e il sistema di grotte carsiche da cui sgorga. “A riscontro a Bellagio castello è il Fiumelaccio, el quale cade da alto più che braccia 100 dalla vena donde nasce, a piombo nel lago, con inistimabile strepito e romore. Questa vena versa solamente agosto e settembre”, annotò Leonardo da Vinci nel “Codice Atlantico” attorno al 1493.

Il percorso di circa 2,5 chilometri, si svolgerà per metà nel parco di Villa Monastero e per l’altra metà lungo un tratto della Greenway dei Patriarchi, itinerario pedonale che collega le frazioni di Varenna i cui abitanti un tempo erano chiamati i “patriarchitt”, perché in epoca medievale facevano parte del Patriarcato di Aquileia e non dell’Arcidiocesi di Milano.

Lungo il percorso sono previsti cinque momenti di narrazione e letture. Nel giardino botanico di Villa Monastero saranno proposti brani di Paolo Giovio e Sigismondo Boldoni, che con le loro dotte e pionieristiche guide fondarono nel XVI-XVII secolo il mito del Lario come “Patria dei due Plinii” e testimoniarono la trasformazione dell’antico monastero cistercense in villa della famiglia Mornico. Non mancheranno letture dalla “Naturalis Historia” di Plinio il Vecchio, nel roseto (Plinio trattò dettagliatamente le virtù medicali delle rose) e presso la statua della “Clemenza di Tito” di Comolli (proprio a Tito è dedicata la sua enciclopedia).

Una sosta intermedia si terrà nel camposanto di Varenna, detto “il cimitero degli inglesi” per i numerosi figli di Albione che all’epoca del Grand Tour scelsero di riposare per sempre in questo luogo di grande suggestione, incastonato tra lago e montagna. Qui si leggeranno due brani di Mary Shelley (dal libro “A zonzo sul lago di Como, edito nel 2020 da Sentiero dei Sogni) e di suo marito Percy (dal poema “Rosalind e Helen”) che propongono due riflessioni sulla vita e sulla morte ispirate da altrettanti viaggi sul Lario. Nella frazione di Fiumelatte si darà spazio anche alle suggestioni lasciate dai numerosi autori che in questa zona hanno ritenuto di collocare una delle ville di Plinio il Giovane (la Commedia, secondo alcuni situata dove oggi si trova Villa Capuana e secondo altri un poco più a Sud al confine tra Varenna e Lierna) e a Friedrich Nietzsche che in una lettera indica come ambita meta estiva per il suo gruppo di amici proprio Villa Capuana.

Conduce il percorso Pietro Berra, giornalista e scrittore, le letture sono affidate all’attrice Lorena Mantovanelli.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione obbligatoria attraverso il link http://varennaplinio.eventbrite.it. La passeggiata creativa è gratuita, mentre si pagherà il biglietto d’ingresso a Villa Monastero alla tariffa ridotta di 7 euro (5 euro per ragazzi 15-25 anni, gratuito fino a 14 anni compiuti o con abbonamento musei Lombardia), che include la visita al solo giardino botanico. Chi fosse interessato a visitare autonomamente anche la Casa museo può farlo versando 2 euro in più. Alla fine della passeggiata sarà possibile, per chi lo desidera, tornare ad approfondire la visita a Villa Monastero con lo stesso biglietto. Consigliata, per chi se la sente di camminare per altri 15 minuti in salita, colazione al sacco finale nell’area picnic accanto alle sorgenti del Fiumelatte.

