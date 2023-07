(AGENPARL) – gio 20 luglio 2023 CARCERI, DELMASTRO (FdI): PROTOCOLLI OPERATIVI E GRUPPO DI INTERVENTO PER GARANTIRE LA SICUREZZA

“A dicembre ci sarà un Direttore per ogni istituto penitenziario ed entro marzo del prossimo anno un Comandante per ogni istituto penitenziario d’Italia. Dobbiamo ricostruire la catena gerarchica del comando all’interno degli istituti per metterli in sicurezza.

Stiamo sperimentando strumenti di cui dotare i nostri agenti quali il flashball – che ha in dotazione ad esempio la polizia francese – il quale è simile al taser.

Abbiamo poi istituito un tavolo sui protocolli operativi grazie ai quali uomini e donne della polizia penitenziaria sapranno fino a dove si possono spingere in una cornice predeterminata di legalità. A settembre verranno adottati i nuovi protocolli, grazie anche al coinvolgimento di tanti comandanti di istituto. Verrà, inoltre, istituito un gruppo di pronto intervento operativo per le situazioni di criticità. Uomini e donne addestrate ed equipaggiate per ripristinare in situazioni di emergenza l’ordine e la legalità all’interno degli istituti penitenziari.”

Così il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove nella conferenza stampa organizzata a termine della sua visita alla casa circondariale di Trapani.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale