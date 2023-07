Zaki: Orsini (FI) “Libero grazie a Tajani e al governo”

(AGENPARL) – mer 19 luglio 2023 “Il fatto che il Presidente Al Sisi abbia concesso la grazia a Patrick Zaki è un’ottima notizia, che corona il prudente e paziente lavoro del governo e in particolare del Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il comportamento serio e costruttivo della nostra diplomazia è stato determinante per ottenere un risultato che tanti italiani aspettavano con ansia. Mentre una parte dell’opposizione strillava e polemizzava in modo inconcludente, il Ministro degli Esteri e il Presidente del Consiglio hanno saputo gestore questa delicata partita nel modo migliore”. Dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Andrea Orsini, capogruppo in Commissione esteri.

