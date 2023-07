(AGENPARL) – mer 19 luglio 2023 Rifiuti, M5S-LcR: “Forte perplessità per sentenza Tar: rimarremo a lottare a fianco dei comitati cittadini contro l’inceneritore”

“Esprimiamo forte perplessità in merito alla sentenza del Tar del Lazio arrivata in mattinata che respinge tutti i ricorsi contro l’inceneritore. Come gruppi consiliari capitolini rimarremo a fianco dei comitati che hanno presentato i ricorsi: la lotta contro l’ecomostro di Santa Palomba non si ferma certo qui, perché siamo perfettamente consapevoli che oggi esistono delle alternative non inquinanti e altamente funzionali allo scopo cardine, che deve essere quello di seguire non più la logica del bruciare il rifiuto ma del riciclo. L’incenerimento indiscriminato di tonnellate e tonnellate di rifiuti va infatti contro qualsiasi principio di economia circolare e transizione ecologica: continueremo a batterci per una rivoluzione dei processi di produzione, consumo e smaltimento che vada incontro alle esigenze di tutti i cittadini e dell’ambiente che ci circonda”.

Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi.