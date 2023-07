Riccione Newsletter | Tutti gli eventi dal 20 al 26 Luglio 🏝️

(AGENPARL) – mer 19 luglio 2023 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=ee6069d7592ab86aad4a1122a32eae68/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//https%3A%2F%2F5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it%2Fwbs1.php%3Fp%3D88uq%2F7l8z%2Frs%2F52k%2F1gvw%2Frs%2Frs)

Ogni sabato mattina fino al 2 settembre, dalle ore 6:30 alle 7:30 si tengono le [lezioni di yoga](https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=82f159f306dec1a11a36af9e2d44874f/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fyoga-al-sorgere-del-sole-sul-lungomare-di-riccione-1) dell’insegnante Renza Bellei, nel giardino di Villa Mussolini (viale Milano, 31).

I partecipanti saranno accompagnati in un viaggio emozionale che unisce il benessere psico-fisico alla meditazione, in una location sicuramente d’eccezione che sa fondersi alla spiaggia e al mare, nel risveglio di un’atmosfera unica, per i sensi e lo sguardo.

Le lezioni sono gratuite e occorre portare con sé un tappetino. Si consiglia di indossare un abbigliamento di colore chiaro.

Giovedì 20 luglio in piazza Sacco e Vanzetti alle ore 21:00 si tiene la ginnastica coreografica con musica brasiliana dal titolo [Ritmo du Brasil](https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=c18ded76e74a8021e714f5b7d251f1d1/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Feventi-estate-2023-a-cura-del-comitato-t-tasso).

Venerdì 21 luglio (ore 21:00), musica dal vivo in viale Gramsci, in compagnia dell’artista [Valentina Monetta](https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=98dab66f5322bfdd7546ae55875ef257/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fvalentina-monetta-serata-in-musica-a-cura-dell-associazione-riccione-abissinia), voce colorata e versatile che in quattro occasioni ha rappresentato lo stato di San Marino all’Eurovision Song Contest aggiudicandosi, nel 2014, la finale.

Venerdì 21 luglio alle ore 21:30, la piazza dei Giardini dell’Alba (via Cilea) ospita la serata musicale gratuita [Stefano Villani in quartet](https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=d1def425b1386f9fabe25939e23daca0/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Falba-on-stage-stefano-villani-in-quartet). L’artista, che ha partecipato a diversi talent show televisivi, si esibisce in questa occasione con Max Castri, Onorino Tiburzi, Filippo Tirincanti.

Lunedì 24 luglio dalle ore 21:00, in Piazza Sacco e Vanzetti si tiene [Guarda, impara, balla!](https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=eacfe0a83c47ece8f31de745fd51f7bb/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//https%3A%2F%2F5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it%2Fttn.php%3Fp%3Dc18ded76e74a8021e714f5b7d251f1d1%2F879x%2F7jou%2Frs%2F12s%2F17uz%2Frs%2Frs%2Frs%2F%2Fhttps%253A%252F%252Fwww.riccione.it%252Fit%252Feventi%252Fevento%252Feventi-estate-2023-a-cura-del-comitato-t-tasso), un piccolo corso gratuito di ballo latino.

Martedì 25 luglio (ore 21:00), in piazzetta San Martino la serata si accende con lo spettacolo della band musicale [21 Rulli](https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=9b84036ccd9a0e737c6b5f55af812214/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fcuore-21-banda-21-rulli-e-s-ballo), composta dai ragazzi di Cuore 21, che coinvolgerà il pubblico presente con l’intrattenimento musicale ideato per grandi e bambini, seguito dalle danze e dai divertenti balli di gruppo S-Ball

Mercoledì 26 luglio, nell’ambito degli appuntamenti del [Festival delle Storie e delle Arti](https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=037d2974e3fc3040fefd5cdb8c83a4f2/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Ffestival-delle-storie-e-delle-arti) si tiene l’incontro dal titolo Pinne fucile ed occhiali – Riccione capitale del turismo di massa, con il contributo di Vittorio Costa, Giuseppe Lo Magro, Maddalena Piccari e Claudio Torres. L’appuntamento è alle ore 21:15 nei Giardini dell’Alba; ingresso gratuito.

Sono tornati anche gli appuntamenti settimanali di [Vieni il mercoledì alla Villa Lodi Fé?](https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=50f77edbdf2b34dee78e8c19ae088bfa/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fvieni-il-mercoledi-alla-villa-lodi-fe), dedicati ogni volta a un tipo diverso di incontro con l’arte e la cultura. Mercoledì 26 luglio, alle ore 21:00, Ester Sabetta terrà la conferenza dal titolo Una ragazza del secolo scorso: Goliarda Sapienza.

PER BAMBINI E FAMIGLIE

Gli appuntamenti di Riccione Family Circus accompagnano le vacanze della stagione più bella, da giugno a fine agosto.

Gli spettacoli iniziano alle ore 20:30.

Prossima fermata: martedì 18 luglio.

Le serate di Circus sono aperte a tutti, non è necessaria la prenotazione.

I MERCATINI

LUNEDÌ – Giardini dell’arte

Giardini Alba e via Cilea

dalle ore 16:00 alle 24:00

MARTEDÌ – Mercatino d’estate

viale Tasso (tratto compreso tra via Verdi e via Angiolieri)

dalle ore 16:00 alle 24:00

MERCOLEDÌ – Non solo retrò

Viali San Martino e Gramsci (fino incrocio con via Tito Speri)

dalle ore 17:00 alle 24:00

GIOVEDÌ – Shopping night Buliron Te Paes

Riccione Paese

dalle ore 18:00 alle 24:00

VENERDÌ – Mercatino di giochi usati + Le storie del Venerdì (letture animate per bambini)

Riccione Paese

dalle ore 20:00 alle 24:00

SABATO – Giardini dell’arte

Passeggiata Goethe, altezza bagno 115

dalle ore 16:00 alle 24:00

L’ARTE È PROTAGONISTA

https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=4a5be2aec6986af10dfab6cd37a8864d/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fun-certain-robert-doisneau

Dal 22 giugno sarà aperta a Villa Mussolini una nuova mostra dedicata alla grande fotografia: [Un certain Robert Doisneau](https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=4a5be2aec6986af10dfab6cd37a8864d/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fun-certain-robert-doisneau). Sarà possibile ammirare ben 140 scatti dell’artista francese, tra cui il celebre Bacio all’Hôtel de ville.

La mostra è aperta tutti i giorni eccetto il lunedì, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 23:00.

La peculiarità della manifestazione è data dalla provenienza degli artisti, oltre che dai Comuni del Riminese, anche dalle Province limitrofe.

[Avamposto](https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=70c7128a6f773fc7a3a0860c511eef16/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Favamposto) è l’esposizione che vuole proporre un incontro quasi casuale con l’arte. Allestita in una vetrina della Farmacia dell’Amarissimo (viale Ceccarini, 78), la mostra propone ogni mese un’opera di un diverso artista, accompagnata da una foto e una biografia dell’autore.

Scopri tutti gli eventi su [Riccione.it](https://5c794e51faa5b081c0de87d1.trk.mailchef.4dem.it/ttn.php?p=2fbe72b43baad35d011c16a7dd62248b/88uq/7l8z/rs/52k/1gvw/rs/rs/rs//http%3A%2F%2Fwww.riccione.it)