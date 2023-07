(AGENPARL) – mer 19 luglio 2023 Pd: Domani Schlein a Roma per visita aziende e a iniziativa a Colleferro

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein domani, giovedì 20 luglio, sarà nel VI municipio a Roma per incontrare imprenditori, lavoratrici e lavoratori e vedere da vicino la realtà, le difficoltà e le sfide quotidiane delle piccole imprese di periferia.

Alle 9.30 Elly Schlein sarà al Pastificio Secondi (Via delle Alzavole, 47). Alle 10.15, presso l’azienda X Pneus 4.0 srl (via di Torrenova, 34) incontrerà Fabrizio Mancini, imprenditore edile della Olytecma Italia e, alle 11, visiterà la X Pneus 4.0 srl con il proprietario Erino Colombi.

Agli incontri saranno presenti anche la coordinatrice della Segreteria e responsabile Terzo Settore e Associazionismo del Pd Marta Bonafoni, il responsabile Economia, Finanze, Imprese e Infrastrutture del Pd Antonio Misiani, il segretario del Pd di Roma Enzo Foschi, il presidente Nazionale CNA Dario Costantini e il segretario CNA Roma Luca Barrera.

Nel pomeriggio, nell’ambito delle iniziative dell’estate militante, Elly Schlein sarà a Colleferro per parlare di crisi climatica e conversione ecologica. L’iniziativa, dal titolo ‘Le città alla sfida del clima’ si terrà alle ore 18 presso l’auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro (Via Sabotino 8).

All’incontro parteciperanno l’ex sindaco di New York Bill de Blasio, la responsabile nazionale Conversione ecologica, Clima, Green economy e Agenda 2030 Annalisa Corrado, il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e alcuni rappresentanti delle associazioni del territorio.

Roma, 19 luglio 2023