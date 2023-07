+ FOTONOTIZIA + IL PALAZZO DELLA REGIONE LIGURIA SI ILLUMINA IN RICORDO DI PAOLO BORSELLINO

(AGENPARL) – mer 19 luglio 2023 Foto in allegato

19 LUGLIO 2023

IL PALAZZO DELLA REGIONE LIGURIA SI ILLUMINA IN RICORDO DI PAOLO BORSELLINO

GENOVA. “In ricordo di Paolo Borsellino e di tutte le vittime di mafia”. Con questa scritta si è illuminato il Palazzo della Regione Liguria per rendere omaggio a Paolo Borsellino, a 31 anni dall’attentato mafioso di via D’Amelio. Nella strage persero la vita anche cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.