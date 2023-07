Does your military child need health care coverage?

(AGENPARL) – mar 18 luglio 2023 Learn how to get health care coverage for your minor military dependents through TRICARE.

Do you need health care coverage for your military child? If your child is a dependent of a military service member, they are eligible for health care coverage until the age of 21 through TRICARE. Before applying, register your child in the Defense Enrollment Eligibility Reporting System (DEERS). [Learn more about eligibility requirements and what you need to register in DEERS](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VX6V1t8jCXKFW2rJdgM7MmTMWW6P_DFt517xwcMXl4ph3q3nJV1-WJV7CgMb9W7ZBJvG8lTB8pW3sl8g31xh_vkW6zNVyS5h8KsnW54c27W2yqmXPW1Z1Yql4BgdnBW8SS77X7-Kfz6W7KmBc12YLP8JVb8Zxd73FK-hW74-j_z2J3JSGW3BnWCx2b3fs5W1q1M-p8rrX96N72W8xk_Tg9FN2hD_89DDYhbW62y-nF2JfVVJW7KXJy618J966W9jCdd75c5CkcVT2jWp1HgNGhN9c_fWv9z0mvW5K5YNx7LWCjCVF_0Jk3XgvjNW5xBDnR5gZ_D9VQVP8W1h-4WjW5bFZZS2_QPF1W1Q-xgG5rNgv13mRk1).

